Синоптики рассказали о погоде в понедельник

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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник 

РИА Новости 4 часа назад
Положительные температуры воздуха до плюс 3 градусов, дождь и морось, а также утренний туман ожидаются в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня погода в столице будет обусловлена тёплым сектором циклона, будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси. В утренние часы местами туман и дымка. Температура днём максимум плюс 1-3 градуса, по области от нуля до плюс 3 градусов", — рассказал собеседник агентства.
По информации синоптиков, в понедельник в столице будет дуть южный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Погода , Видео , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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