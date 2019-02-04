Синоптики рассказали о погоде в понедельник

Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Положительные температуры воздуха до плюс 3 градусов, дождь и морось, а также утренний туман ожидаются в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня погода в столице будет обусловлена тёплым сектором циклона, будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде дождя, мороси. В утренние часы местами туман и дымка. Температура днём максимум плюс 1-3 градуса, по области от нуля до плюс 3 градусов", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в понедельник в столице будет дуть южный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба, что около нормы.