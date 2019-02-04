Погода на Урале: На Урал пришли аномальные холода

Известно, что из-за аномальных морозов аэропорты Урала отменяют рейсы, а ГИБДД рекомендует автолюбителям не рисковать жизнью и здоровьем, выезжая на трассу.

Синоптики Урала предупреждают о надвигающихся аномальных морозах. Ночью четвертого февраля на Ямале и в Югре температура составит -50 градусов, в Свердловской и Челябинской областях — до -42, а в Курганской области — до -38.

«При опускании арктического антициклона на Урал с 3–7 февраля на всей территории Свердловской, Курганской областей ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении на сайте Уралгидромета.

Известно, что из-за аномальных морозов аэропорты Урала отменяют рейсы, а ГИБДД рекомендует автолюбителям не рисковать жизнью и здоровьем, выезжая на трассу. Но эксперты утверждают, что такое похолодание — лишь один из признаков глобального потепления.

«Сегодня климат меняется повсеместно. Среднегодовая температура постепенно растет во всем мире, но в нашей стране — быстрее всего. В силу целого ряда причин температура в России повышается на 0,46 градуса каждые 10 лет. Это очень высокий показатель», — сообщил информационному агентству URA.RU кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ученый считает, что такие погодные катаклизмы скажутся на флоре и фауне Земли.