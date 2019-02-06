Актёр из Красноярска устроил пикет против мороза

Актёр Красногорского драматического театра имени Пушкина устроил одиночный пикет против холода. Он вышел на площадку перед администрацией с плакатом, на котором было написано «Почему так холодно. Хватит!».

«В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз», — передаёт его слова «360».

Как ранее писал News.ru, утром 5 февраля жители Екатеринбурга увидели в небе эффект гало — иллюзию, из-за которой восходят «три солнца».