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Актёр из Красноярска устроил пикет против мороза 

News.ru + ещё 15 51 минуту назад
Фото: Instagram
Актёр Красногорского драматического театра имени Пушкина устроил одиночный пикет против холода. Он вышел на площадку перед администрацией с плакатом, на котором было написано «Почему так холодно. Хватит!».
«В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз», — передаёт его слова «360».
Как ранее писал News.ru, утром 5 февраля жители Екатеринбурга увидели в небе эффект гало — иллюзию, из-за которой восходят «три солнца».
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