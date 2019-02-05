Комфортная зима вернется в Красноярск через неделю

Аномальные 40-градусные морозы в Красноярске отступят к концу недели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Gismeteo.ru. Так, в пятницу, 8 февраля, в городе потеплеет до -24°C. Постепенно начнут повышаться и ночные температуры — до -27…-30°C.

На предстоящих выходных столбики термометров будут держаться на отметке -23°C. Окончательно холодный фронт уйдет в начале следующей недели — в Красноярске потеплеет до -17°C, а затем до -10°C. В середине месяца метеорологи прогнозируют резкий температурный перепад до -5°C. Это значит, что сильных заморозков, начиная со второй половины февраля, красноярцы могут не бояться. Похолодания до -17…-20°C ожидаются только по ночам. В конце месяца горожанам и вовсе обещают плюсовую температуру.

Добавим, что похожая ситуация будет и в других регионах Сибири. Морозы отступят вместе с арктическим антициклоном с Карского моря.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что из-за аномальных морозов красноярский аэропорт отменил часть рейсов в Северо-Енисейск, Ванавару и Игарку. Кроме того, во всех районных администрациях города открыли «горячие линии». Жалобы красноярцев принимаются по телефону «005» с 9:00 до 18:00.