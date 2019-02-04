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Погода в Москве: Сильный гололед ожидается во вторник 

Москва24 + ещё 14 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице, которая ожидаются 5 февраля. Прогноз составили в Гидрометцентре России.
Во вторник в столице будет переменная облачность. Порывы ветра, который сначала будет северо-западным, а затем станет восточным, составят от пяти до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление остановится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба. А вот термометры и ночью и днем покажут от двух градусов мороза до нуля.
Ранее метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 февраля. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. К тому же в Москву могут вернуться снегопады. Впрочем, в связи с недавней оттепелью коммунальщики пока сократили подачу тепла в жилые дома. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, температура теплоносителя снижена до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус один градус.
При этом под особый контроль взята обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и соцобъектам.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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