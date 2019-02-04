Погода в Москве: Сильный гололед ожидается во вторник

Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице, которая ожидаются 5 февраля. Прогноз составили в Гидрометцентре России

Во вторник в столице будет переменная облачность. Порывы ветра, который сначала будет северо-западным, а затем станет восточным, составят от пяти до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление остановится на отметке в 757 миллиметров ртутного столба. А вот термометры и ночью и днем покажут от двух градусов мороза до нуля.

Ранее метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 февраля. Морозная погода продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. К тому же в Москву могут вернуться снегопады. Впрочем, в связи с недавней оттепелью коммунальщики пока сократили подачу тепла в жилые дома. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, температура теплоносителя снижена до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус один градус.

При этом под особый контроль взята обработка противогололедными материалами тротуаров, пешеходных зон, остановок транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и соцобъектам.