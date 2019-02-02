Грязный снег засыпали чистым в Южно-Сахалинске

Рабочие брали чистый снег и насыпали его сверху на грязный под знаком возле аэропорта Южно-Сахалинска . Предположительно, такие меры было решено предпринять перед проведением международных игр «Дети Азии».

Сообщение об этом и видеозапись очевидца опубликовало издание Sakhalin.info

Администрация города подтвердила выполнение работ на своём сайте. К людям, принявшим подобное решение, будут приняты административные меры.

«Ситуация на видео абсурдна и еще абсурднее предположить, что это могло быть чь`-то распоряжение от надзорных служб», — сообщили в Департаменте городского хозяйства.

Ранее News.ru сообщал, что Дороги к пяти сёлам Саратовской области шестой день остаются закрытыми после мощного снегопада, который обрушился на регион. По данным областного правительства, специалисты продолжают расчищать подъезд к населённым пунктам Новокузнецкого района.