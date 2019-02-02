Прогнозу сурка по приходу весны не стоит верить, заявил американский ученый

ВАШИНГТОН , 2 фев — РИА Новости Алексей Богдановский . Предсказаниям погоды от сурка и другим народным приметам не стоит верить, поскольку предсказать погоду на долгий срок невозможно, рассказал РИА Новости профессор Университета Джорджа Вашингтона в американской столице, специалист по изменению климата и Арктике Николай Шикломанов.

США 2 февраля отмечается «День сурка». В городе Панксатони в Пенсильвании проводится церемония, на которой по поведению лесного сурка Фила пытаются предсказать начало весны. Если сурок увидит свою тень и вернется в домик, из которого его достали, то считается, что зима продлится еще много недель. Если же сурок не увидит своей тени, считается, что весна будет ранней.

"Я народным приметам не верю. Если мы возьмем День сурка, где сурок нашептывает что-то людям в смешных шапках… то на самом деле мы не можем дать прогноз на такой долгий срок", — рассказал ученый.

По его словам, из народных примет можно верить тем, которые делаются на очень короткий срок и имеют рациональное объяснение. Например, по полету ласточек действительно можно строить предположения о скорой грозе, поскольку в более влажном воздухе перед дождем насекомые летают низко, и, соответственно, ласточки охотятся за ними ниже, а не парят высоко в воздухе. Однако, например, по погоде на праздник Ивана Купалы с научной точки зрения нельзя сделать никакого вывода о том, какой урожай будет осенью.

"Что касается долгосрочных прогнозов, все настолько сильно меняется, что невозможно ничего предсказать… Больше чем на 15 дней прогноза никто дать не может, потому что память атмосферы не столь большая, и все настолько быстро меняется, что, даже если бы у нас были все данные и очень хорошие (математические) модели, мы все равно никогда бы не смогли дать прогноз на такой большой период", — пояснил Шикломанов.

Ученый заметил, что из-за бюджетного кризиса в США, который продолжался больше месяца в декабре-январе, прекратились детальные расчеты американских специалистов по климату. «Мы сейчас из-за трамповского шатдауна даже не можем точно сказать, что же у нас было с климатом в 2018 году», — сказал эксперт.

Обычай спрашивать сурка о погоде, распространенный в германоязычной части Пенсильвании, получил международную известность благодаря фильму «День сурка», где снялись Билл Мюррей Энди Макдауэлл . По сюжету фильма, герой попал в «петлю времени» и вынужден снова и снова проживать в городке Панксатони один и тот же день, когда у сурка спрашивают про весну.

Первое упоминание о церемонии в Панксатони относится к 1886 году, то есть примерно к тому же времени, когда научные наблюдения за погодой стали регулярными и достаточно точными. Сурок Фил весьма консервативен в своих предсказаниях: он предсказывал долгую зиму 103 раза, а раннюю весну — лишь 17 раз. Такой «перекос» в прогнозах Фила привел к тому, что точность его предсказаний ниже, чем при простом подбрасывании монетки, где шанс на правильный прогноз, как известно, составляет 50%. По многочисленным подсчетам, точность прогнозов Фила составляет от 28% (оценки Национального географического общества) до 47%. Правда, одна из оценок (университета Миддлберри) говорит о 70-процентной точности прогнозов Фила. Разброс объясняется тем, что определение ранней весны весьма нечетко.