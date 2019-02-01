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На следующей неделе в столицу вернется морозная погода 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Морозная и снежная погода вернется в Москву уже на следующей неделе. Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.
«В ночь на среду, 6 февраля, в столицу вернутся морозы. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 8–13 градусов. Днем температура воздуха составит минус четыре — минус девять градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых в Москве с 1879 года чаще всего февраль был холодным, в 68 случаях. А рекордно холодным февраль отмечался в 1929 году, когда средняя за месяц температура воздуха оказалась -19.5 градусов, что при норме -7.7 градусов почти на 12 градусов ниже ее.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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