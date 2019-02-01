«Все обледенеет»: ЦОДД предупредил о похолодании в Москве

Центр организации дорожного движения опубликовал на своей официальной странице в сети Twitter информацию о гололеде и снеге в столице. Кроме того, представители центра подчеркнули, что ночью ожидается похолодание.

— Местами снежно, местами гололедно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности и тёплых варежек, — указано в опубликованном ЦОДД сообщении. Тепло и сыро в Москве сегодня. Но местами снежно, местами гололедно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности и тёплых варежек. К ночи это все особенно пригодится — температура опустится до -4-7, и все обледенеет. Так к нам пришёл февраль. pic.twitter.com/QMkHpj4Blo— ЦОДД (@gucodd) 1 февраля 2019 г.

Ожидается, что температура ночью составит от 4 до 7 градусов мороза, По словам представителей центра, «все обледенеет». При этом днем погода будет сырой и теплой.

Напомним, что ранее москвичей предупредили о морозах, которые придут в столицу со среды, 6 февраля.

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