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«Все обледенеет»: ЦОДД предупредил о похолодании в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Центр организации дорожного движения опубликовал на своей официальной странице в сети Twitter информацию о гололеде и снеге в столице. Кроме того, представители центра подчеркнули, что ночью ожидается похолодание.
— Местами снежно, местами гололедно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности и тёплых варежек, — указано в опубликованном ЦОДД сообщении.
Ожидается, что температура ночью составит от 4 до 7 градусов мороза, По словам представителей центра, «все обледенеет». При этом днем погода будет сырой и теплой.
Напомним, что ранее москвичей предупредили о морозах, которые придут в столицу со среды, 6 февраля.
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