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Погода в Москве: «желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на пятницу и субботу из-за тумана 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики предупредили жителей столичного региона о тумане 1 и 2 февраля 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля в столичном регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, местами туман. Гололедица. Ветер юго-восточный 1— 6 м/c. Температура воздуха в Москве минус 4-2, по области минус 7 — 2. Днем в столичном регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром местами туман. Гололедица. Ветер юго-восточный 1— 6 м/c. Температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1, по области минус 4 — плюс 1.
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