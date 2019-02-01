В Москву придет мартовское тепло

Погода в Москве: мартовское тепло ждет москвичей в предстоящие выходные

Температура воздуха в Европейской части России , в том числе в столичном регионе, будет соответствовать мартовским показателям. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«В предстоящие выходные дни поступление теплого влажного морского воздуха из Южной Европы будет более интенсивным. В центре в Европейской части России погода по меньшей мере до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта, а не февраля. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе будет повышаться до положительных значений, а по ночам снова опускаться до отрицательных», — сказали в «Фобосе».

Так, в субботу в регионе будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, сохранится гололедица. Температура воздуха в ночь на субботу — от минус 2 до 4 градусов в области и от 0 до минус 5 градусов по области. Днем в мегаполисе 0 — плюс 2 градуса, в области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.