В Москву придет мартовское тепло

Температура воздуха в Европейской части России, в том числе в столичном регионе, будет соответствовать мартовским показателям. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«В предстоящие выходные дни поступление теплого влажного морского воздуха из Южной Европы будет более интенсивным. В центре в Европейской части России погода по меньшей мере до середины следующей недели будет соответствовать климатическим показателям марта, а не февраля. В дневные часы температура воздуха в столичном регионе будет повышаться до положительных значений, а по ночам снова опускаться до отрицательных», — сказали в «Фобосе».
Так, в субботу в регионе будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, сохранится гололедица. Температура воздуха в ночь на субботу — от минус 2 до 4 градусов в области и от 0 до минус 5 градусов по области. Днем в мегаполисе 0 — плюс 2 градуса, в области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
«Характер погоды существенно не изменится и воскресенье. Будет облачно, ожидаются осадки — утром в виде мокрого снега, днем это больше похоже на дождь. Сохранится гололедица, температура воздуха в ночь на воскресенье минус 1-3 в столице и от 0 до минус 5 по области. Днем плюс 1 — плюс 3 градуса и 1-4 градуса соответственно. Ветер южный и юго-восточный 4-9 м/с. Давление немного выше нормы — 750 мм ртутного столба», — уточнил собеседник агентства.