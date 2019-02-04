Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Слабый мороз с небольшим снегом ожидается в Москве на этой неделе, дневные температуры будут колебаться от минус 1 до минус 3 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"Сегодня у нас оттепель. В дальнейшем погода будет меняться. Смена характера погоды произойдет завтра днем, 5 числа нас ожидают небольшие осадки, местами гололедица. Завтра утром будет уже минус 1-3 градуса. А к вечеру опустится до минус 5-7. Такая погода сохранится до субботы. Самым холодным днем недели будет среда — днем облачная погода со снегом и минус 4-6 градусов", — рассказала Позднякова.

По словам синоптика, со вторника атмосферное давление начнет повышаться и достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Потом оно немного понизится, и в последующие дни будет колебаться в пределах 753-756 миллиметров ртутного столба. Это чуть выше климатической нормы.