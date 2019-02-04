Слабый мороз с небольшим снегом ожидается в Москве на этой неделе, дневные температуры будут колебаться от минус 1 до минус 3 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас оттепель. В дальнейшем погода будет меняться. Смена характера погоды произойдет завтра днем, 5 числа нас ожидают небольшие осадки, местами гололедица. Завтра утром будет уже минус 1-3 градуса. А к вечеру опустится до минус 5-7. Такая погода сохранится до субботы. Самым холодным днем недели будет среда — днем облачная погода со снегом и минус 4-6 градусов", — рассказала Позднякова.
По словам синоптика, со вторника атмосферное давление начнет повышаться и достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Потом оно немного понизится, и в последующие дни будет колебаться в пределах 753-756 миллиметров ртутного столба. Это чуть выше климатической нормы.
"До субботы включительно почти каждый день будет идти небольшой снег, температура начнет повышаться, и уже в субботу днем она будет колебаться в пределах минус 2-7 градусов днем, ночью — минус 5-10 градусов. Это выше климатической нормы", — заключила синоптик.