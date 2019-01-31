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Погода в Москве: несколько катков закрыли из-за оттепели 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице закрыли ряд катков с натуральным льдом из-за оттепели и дождей. Плюсовая температура негативно повлияла на натуральный лед, превратив его в лужи, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгорпарка.
В "Сокольниках" не работает каток с натуральным льдом "Гигант" ("Лед" работает в обычном режиме), а в саду "Эрмитаж" закрыли каток с естественным покрытием (каток с искусственным льдом работает).
В парках "Северное Тушино", Дружбы, Северного речного вокзала не работают катки с натуральным льдом.
Катки закрыты в Лианозовском парке и "Фили". Не работают хоккейные коробки в Перовском парке и парке у прудов "Радуга".
В Парке Горького каток работает в обычном режиме, также как и каток в саду имени Баумана.
В Мосгорпарке призвали москвичей при планировании отдыха уточнять актуальную информацию о работе катков.
"Они работают по фактической погоде, поэтому просим узнавать актуальную информацию о возможных перерывах в работе на сайтах парков и их официальных страницах в соцсетях", — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.
Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в столице и Московской области потепление до пяти градусов. Такую погоду обеспечит мощная волна тепла из Северной Африки, которая пройдет через восточную половину Средиземноморья на восток Европы и дойдет до столичного региона.
В четверг, 31 января, в столичном регионе пройдут небольшие осадки, максимальная температура воздуха — 0…+2 — в Москве и -2…+3 — по области.
1 февраля в Москве прогнозируется около нуля и -4…+1 в Подмосковье.
В субботу ожидаются небольшие осадки. Ночью -4…-2 — в столице и -7…-2 — по области, днем -1…+1 — в городе и -4…+1 — в Подмосковье.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Эрмитаж , АГН "Москва" , Москва
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