Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: столицу накроет волной североафриканского тепла 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичный регион к началу следующей недели придет волна тепла из Северной Африки, из-за чего столбики термометров могут подняться до +5°С. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Как отмечается, аномальное потепление начнется уже в воскресенье, 3 февраля, воздух в Москве и области прогреется до +3°С.
"Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесет дальнейшее повышение температуры в столичный регион", — рассказали синоптики.
Также сообщается, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками.
Ранее синоптики назвали сроки возвращения морозов в столицу.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Газета.Ru: последние новости
В Москве в четверг ожидается до 3°С В Москве повысили уровень погодной опасности Ледяной дождь предсказали москвичам
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение