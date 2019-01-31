Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: город превратится в каток к вечеру четверга 

Москва24 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сильная гололедица доставит хлопот столичным водителям и пешеходам вечером 31 января. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Утром лед сковал улицы в населенных пунктах на востоке и юге Подмосковья. Похожая ситуация в 09:00 наблюдалась в Рязанской и Владимирской областях. А примерно в 19:00–20:00 с гололедицей столкнутся москвичи.
"Растаявшие массы снега и выпавшие дожди будут замерзать, делая дороги и тротуары очень скользкими. Будьте внимательны и осторожны", — сказано в сообщении.
В лед превратятся и выпавшие около 10% месячной нормы осадков, выпавшие в городе в минувшие сутки. В Москве столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла, а в отдельных районах области и до плюс трех градусов.
Относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Кроме того, в городе возможен туман, который затруднит движение транспорта.
С утра в некоторых районах столицы прошел дождь, мешавший горожанам дойти до работы. А вечером ситуацию осложнит ледяная корка, из-за которой дороги станут скользкими. В связи с этим автомобилистам напомнили об осторожности.
Москва24: последние новости
Москва превратится в каток к вечеру четверга Снегопад в столице продлится до утра четверга В Москву придет опасное потепление
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение