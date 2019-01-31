Погода в Москве: город превратится в каток к вечеру четверга

Сильная гололедица доставит хлопот столичным водителям и пешеходам вечером 31 января. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Утром лед сковал улицы в населенных пунктах на востоке и юге Подмосковья . Похожая ситуация в 09:00 наблюдалась в Рязанской и Владимирской областях. А примерно в 19:00–20:00 с гололедицей столкнутся москвичи.

"Растаявшие массы снега и выпавшие дожди будут замерзать, делая дороги и тротуары очень скользкими. Будьте внимательны и осторожны", — сказано в сообщении.

В лед превратятся и выпавшие около 10% месячной нормы осадков, выпавшие в городе в минувшие сутки. В Москве столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла, а в отдельных районах области и до плюс трех градусов.

Относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Кроме того, в городе возможен туман, который затруднит движение транспорта.

С утра в некоторых районах столицы прошел дождь, мешавший горожанам дойти до работы. А вечером ситуацию осложнит ледяная корка, из-за которой дороги станут скользкими. В связи с этим автомобилистам напомнили об осторожности.