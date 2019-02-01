Погода в Москве: морозы вернутся в столицу в середине следующей недели

В ночь на среду похолодает до минус 8–13 градусов.

В субботу, 2 февраля, в столице ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура днем составит от ноля до минус двух градусов, ночью — от минус двух до минус четырех. Скорость юго-восточного ветра будет достигать трех — восьми метров в секунду.

3 февраля в городе потеплеет до плюс двух градусов. Ночью и днем ожидаются дождь и снег.

В понедельник, 4 февраля, облачная погода сохранится, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит ноль — плюс два градуса.

Во вторник, 5 февраля, местами ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют от плюс одного до минус четырех градусов. Ветер будет дуть со скоростью два — пять метров в секунду.

В ночь на среду, 6 февраля, в столицу вернутся морозы. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 8–13 градусов. Днем температура воздуха составит минус четыре — минус девять градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.