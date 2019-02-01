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Погода в Москве: морозы вернутся в столицу в середине следующей недели 

Mos.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ночь на среду похолодает до минус 8–13 градусов.
В субботу, 2 февраля, в столице ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура днем составит от ноля до минус двух градусов, ночью — от минус двух до минус четырех. Скорость юго-восточного ветра будет достигать трех — восьми метров в секунду.
3 февраля в городе потеплеет до плюс двух градусов. Ночью и днем ожидаются дождь и снег.
В понедельник, 4 февраля, облачная погода сохранится, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит ноль — плюс два градуса.
Во вторник, 5 февраля, местами ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют от плюс одного до минус четырех градусов. Ветер будет дуть со скоростью два — пять метров в секунду.
В ночь на среду, 6 февраля, в столицу вернутся морозы. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 8–13 градусов. Днем температура воздуха составит минус четыре — минус девять градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.
По связанным с уборкой снега вопросам следует обращаться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. Также можно написать на портал «Наш город». Здесь принимают заявки о снеге, не убранном во дворах, на обочинах, остановках и в парковочных карманах, а также о сосульках, наледи и снеге на крышах домов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , Москва
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