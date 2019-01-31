Погода в Москве: В Москве в четверг ожидается до 3°С

В столице в четверг, 31 января, ожидается до 3°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от 1 до 3°С. Днем облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ветер южный, 5-10 м/c.