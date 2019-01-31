Погода в США: В США из-за сильных морозов погибли по меньшей мере восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли из-за сильных морозов на Среднем Западе США . В частности, это коснулось третьего по величине города страны — Чикаго . Там установилась температура -30 °С, тогда как исторический минимум -32 °С.

Многие предприятия не работают, приостановила деятельность и почтовая служба. Около 2700 рейсов были отменены, в том числе потому, что топливопроводы в одном из чикагских аэропортов — О'Хара — замёрзли.

В Миннесоте из-за погодных условий прекратили ездить даже снегоуборочные машины. Причиной такого похолодания стали массы полярного воздуха из Арктики.