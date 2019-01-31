Погода в Москве: морозы начнут возвращаться после 6 февраля

Ранее в Москве установились нулевые температуры, началась оттепель. Как ранее сообщили в центре погоды "Фобос", из-за потепления сугробы в столице "сдуются" почти в два раза и к 5 февраля вернутся к нормам конца декабря.

"До пятого числа включительно у нас будет такая погода, а 4 и 5 февраля будет еще более теплая погода: преобладающая температура ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса практически в течение всех суток в эти дни. Это очень высокая температура для начала февраля. Но это очень опасный вариант, потому что погода всегда потом наверстывает упущенное", — сказала Позднякова РИА Новости в четверг.

По словам синоптика, такая оттепель и потепление не будут слишком долгими, и зима в столице еще "возьмет свое".