Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: морозы начнут возвращаться после 6 февраля 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Зимняя морозная погода начнет постепенно возвращаться в Москву после 6 февраля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в Москве установились нулевые температуры, началась оттепель. Как ранее сообщили в центре погоды "Фобос", из-за потепления сугробы в столице "сдуются" почти в два раза и к 5 февраля вернутся к нормам конца декабря.
"До пятого числа включительно у нас будет такая погода, а 4 и 5 февраля будет еще более теплая погода: преобладающая температура ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса практически в течение всех суток в эти дни. Это очень высокая температура для начала февраля. Но это очень опасный вариант, потому что погода всегда потом наверстывает упущенное", — сказала Позднякова РИА Новости в четверг.
По словам синоптика, такая оттепель и потепление не будут слишком долгими, и зима в столице еще "возьмет свое".
"Мы знаем, что по долгосрочному прогнозу, после 6 февраля у нас будет усиливаться антициклон, и погода будет менее облачной, но более морозной. И этот морозный период тоже может продержаться определенное время", — добавила собеседница агентства.
Последние новости
Путин назвал Орешкина туристом после поездки в Давос Есть трубопровод, который для Украины опаснее "Северного потока - 2" Каковы шансы Мадуро удержаться у власти
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение