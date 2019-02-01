МЧС предупредило москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу

Экстренное предупреждение объявлено до утра субботы в Москве из-за гололеда и тумана, сообщает пресс служба столичного ГУ МЧС "Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (гололед, туман)", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до 10.00 второго февраля в Москве местами ожидается гололед и туман с видимостью 500-1000 метров. Кроме того, сотрудники МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.