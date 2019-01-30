В Гидрометцентре предупредили о снегопаде и гололёде в Москве

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Вильфанда, за среду и четверг в Москве выпадет порядка 5 мм осадков.

«Для Москвы это очень много. Прогноз, разумеется, доводится до всех структур, мы уже видим реакцию», — отметил специалист.

Он уточнил, что на дорогах будет плохая видимость и скольжение: «лучше по возможности за руль не садиться».