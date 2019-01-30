Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в среду, 30 января, пройдёт снегопад, на дорогах будет очень скользко.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Вильфанда, за среду и четверг в Москве выпадет порядка 5 мм осадков.
«Для Москвы это очень много. Прогноз, разумеется, доводится до всех структур, мы уже видим реакцию», — отметил специалист.
Он уточнил, что на дорогах будет плохая видимость и скольжение: «лучше по возможности за руль не садиться».
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 30 января, ожидается до +2 °С.