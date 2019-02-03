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Погода в Москве: водителей призвали быть осторожными из-за гололеда 

Москва24 + ещё 36 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей быть внимательными вечером из-за понижения температуры, которая приведет к гололеду. Утром и днем 3 февраля в Москве шел снег, установилась плюсовая температура. К вечеру столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к образованию наледи на дорогах и тротуарах.
На следующей неделе в столичном регионе ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири. В ночь на среду, 6 февраля, будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Эта погода сохранится в столице до конца следующей недели. Осадки ожидаются лишь во второй половине среды и первой половине четверга.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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