Погода в Москве: водителей призвали быть осторожными из-за гололеда

Столбик термометра стабильно держится на отметках 0 и +1 днем, но к вечеру подморозит, и станет скользко. Чтобы не омрачать воскресный вечер неприятными ситуациями на дороге, будьте осторожны и внимательны. pic.twitter.com/qRxzKva51s— ЦОДД (@gucodd) 3 февраля 2019 г. Центр организации дорожного движения призвал столичных водителей быть внимательными вечером из-за понижения температуры, которая приведет к гололеду. Утром и днем 3 февраля в Москве шел снег, установилась плюсовая температура. К вечеру столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к образованию наледи на дорогах и тротуарах.

На следующей неделе в столичном регионе ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири. В ночь на среду, 6 февраля, будет до 10 градусов мороза. В четверг ожидается от -3 до -5. Эта погода сохранится в столице до конца следующей недели. Осадки ожидаются лишь во второй половине среды и первой половине четверга.