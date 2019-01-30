Москва тает: чем опасна эта оттепель

Из-за аномальной оттепели в Москве на 30 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Кроме того, горожан предупредили о том, что в четверг ожидается ледяной дождь. Однако уже к концу недели обещают небольшой мороз.

Февраль москвичи встретят слезами безо всяких чернил: погода в последние два дня января будет богата на различные климатические причуды. Не успели горожане выдохнуть после аномального снегопада, поставившего сразу два рекорда, как в столицу придет очередная порция непогоды.

Погоду в конце месяца в центральных областях России сформируют теплый сектор циклона, сместившийся из Финляндии на юг Карелии , и теплый и влажный воздух, который придет из Причерноморья.

По прогнозам синоптиков, в Москве установится дневная температура 0…+2°C и начнется оттепель. Ночью столбики термометров покажут -4…-2°C.

Отметим, что максимум для 30 января составляет +3°C, для 31 января — +3,9°C (оба раза такая температура наблюдалась в 2016 году).

Синоптики напоминают, что оттепели в последних числах января — нередкое явление, сообщает m24.ru . За последние 70 лет таких случаев было 18, в восьми из них оттепель наблюдалась 30 и 31 числа.

Ветер в эти дни прогнозируют юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон, как ни странно для циклона, повышенный: 750 мм рт. ст. Влажность воздуха — 80-90%.

Осадки в ближайшие пару дней ожидаются смешанные, из-за чего могут образоваться гололедица и гололед — то есть обледенение проводов, веток и др.

«То, что выпадет 30 и 31 января, — это мокрый снег, будут положительные температуры, будет таяние, сосульки, гололед, все это может съехать с крыш, — сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире «Радио 1». — Будет тяжелый снег — сейчас он был рыхлым. В целом снега добавится. Будет нагрузка и для транспортников, и для ЖКХ, и для автолюбителей».

Кроме того, 31 января в городе будет вероятен ледяной дождь.

«Вечером начнется похолодание, в момент пересечения столбиками термометров нулевой отметки, когда на высоте еще будут слабоположительные температуры, а у земли уже около 0°C и даже слабый минус, это, возможно, спровоцирует переход осадков в ледяной дождь», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В связи с прогнозом на ближайшие два дня, в Москве на 30 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отметим, что режим погодной опасности может быть продлен и на следующие дни.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения с 30.01.2019 9 часов в течение 12 часов: налипание мокрого снега, гололед», — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Ранее метеорологи сообщили, что с 30 января по 1 февраля в столице прогнозируется оттепель, возможно образование сосулек.

При этом на февраль у синоптиков прогнозы весьма оптимистичные. «Если заглянуть в первую пятидневку февраля, то с 3 по 5 февраля у нас будут аномально высокие температуры — причем не только в Московском регионе, но и на всем Северо-Западе, начиная с Псковской, Новгородской, Смоленской областей до Брянска, Москвы, Калуги и Тулы. Повсюду будут положительные температуры с осадками в виде мокрого снега», — сказал Варакин. В «Фобосе», впрочем, прогнозируют на пятницу-субботу следующее: –6…–3°С, а ночью столбики термометров опустятся до –10°С. Что касается давления, то к 3 января оно поднимется еще выше: до 753 мм рт. ст.

Напомним, с начала месяца в столице выпало полторы месячных нормы осадков, причем 50% от нормы (21 мм) — в минувшие выходные.

Лишь за первый день выходных самосвалы вывезли на плавление около 800 тыс. кубометров снега. При этом если в XIX веке настолько снежные зимы встречались раз в 18 лет, то сейчас столько осадков в январе выпадает примерно раз в три года.

Прошедший снегопад стал самым сильным в текущей зиме. Кроме того, он обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января: 13 мм, такого снегопада в столице в этот день не было почти 70 лет. Прежнее достижение принадлежало 1999 году и составляло 9,1 мм. Таким образом, утром в понедельник, 28 января, высота снега в Москве составила 49-52 см при норме 30-31 см, подчеркнули в Гидрометцентре.