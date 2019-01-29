Погода в Москве: В Москву придет опасное потепление

В среду, 30 января, в столичном регионе сохранится облачная погода. Пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололед, сообщает Гидрометцентр России

В ночные часы столбики термометров в мегаполисе опустятся до отметки в -2… -4 градуса, по области — до -7. Днем потеплеет до 0… +2 градусов, в регионе температура составит -3… +2 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Из-за гололеда и обильных осадков в столичном регионе на 30 января объявлен желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, к концу месяца температура в столице приблизится к максимальным значениям. При этом нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.