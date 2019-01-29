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Погода в Москве: В Москву придет опасное потепление 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В среду, 30 января, в столичном регионе сохранится облачная погода. Пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололед, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы столбики термометров в мегаполисе опустятся до отметки в -2… -4 градуса, по области — до -7. Днем потеплеет до 0… +2 градусов, в регионе температура составит -3… +2 градуса.
Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Из-за гололеда и обильных осадков в столичном регионе на 30 января объявлен желтый уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, к концу месяца температура в столице приблизится к максимальным значениям. При этом нынешний январь станет одним из самых снежных в истории.
Ранее ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец не исключил, что в Москву могут прийти ледяные дожди. По его словам, 30 и 31 января в городе потеплеет до трех градусов выше нуля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , Москва
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