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Погода в России: Россию занесло: страна не справляется со снегопадом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В городах европейской части России несколько дней шли мощные снегопады. Там, где коммунальщики не смогли справиться с осадками, под тяжестью снега обрушивались крыши школ и жилых домов. В Тульской области из-за схода снежной глыбы погиб десятилетний мальчик. Синоптики сообщают, что в настоящее время атмосферный фронт переместился на Волгу и Урал и снегопады в центральной части страны поутихли. Вскоре с запада придет новый снегопад, который, однако, будет менее интенсивным.
В Тульской области из-за схода снега с крыши погиб десятилетний ребенок. Трагедия произошла вечером 28 января в деревне Ольхи Плавского района. Как стало известно, на закрытой территории одного из предприятий снежная глыба упала с ангара. В это время под крышей гуляли двое детей — 10 и 13 лет. В результате один из мальчиков скончался. По факту гибели школьника СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. В региональном управлении СК сообщили, что доследственная проверка по статье «убийство» уже начата.
«Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — расссказали в СУ СКР по Тульской области.
Из-за мощных снегопадов в городах европейской части России за последние дни произошли обрушения крыш жилых зданий. Так в Саратовской области в городе Новоузенск из-за снега обрушилась часть кровли средней школы №8. В экстренных службах региона сообщили, что площадь обрушения составила около 150 кв м. К счастью, никто не пострадал. Шиферная кровля упала на чердак, не нарушив потолочные перекрытия. Планируется, что до 30 января крыша здания будет полностью восстановлена. После инцидента в средней школе не стали отменять занятия, учебный процесс продолжается в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.
В Волгоградской области, где последние два дня не прекращается снегопад, под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома.
Инцидент произошел в поселке Мичуринский Камышинского района. Крыша «сложилась» над одним из подъездов. По словам замглавы районной администрации Алексея Самсонова, здание было построено в 1963 году. На чердаке нет коммуникаций, поэтому после обрушения не понадобилось отключать отопление, газ или свет. Никто из 25 жильцов не пострадал, эвакуация людей также не понадобилась.
28 января в пресс-службе управления МЧС РФ по Воронежской области сообщили, что из-за неубранного снега обрушилась кровля детского сада. ЧП произошло в городе Поворино в одноэтажном здании детского учреждения. Площадь обрушения составила 105 кв. м.
В момент происшествия 30 детей вместе с воспитателями находились на прогулке. Крыша обрушилась на чердак, не повредив помещения, поэтому никто не пострадал.
После ЧП часть детей забрали домой, часть отвели в другой детский сад.
Здание с двускатной крышей и чердаком построено в 1917 году. По словам заведующей Людмилы Бондаренко, садик часто ремонтировали: решали проблемы то с отоплением, то с проводкой. По предварительным данным, причиной обрушения стала изношенность конструкций и скопление снежной массы.
Отметим, что за несколько последних дней в Воронежской области произошли обрушения в пяти зданиях: жилых домах, детсадах и фельдшерско-акушерском пункте. Ни в одном из случаев люди не пострадали.
В Тамбове из-за непогоды обрушилась крыша многоквартирного жилого дома и часть кирпичной стены.
«В понедельник вечером на улице Карла Маркса, 34 произошло частичное обрушение крыши, деревянных конструкций и кирпичной стены двухэтажного жилого дома. Последние два дня в Тамбове идет снег, скорее всего, крыша просела под его тяжестью, старые деревянные перекрытия не выдержали. Дом является аварийным, и подобное здесь уже случалось. К счастью, ни тогда, ни сейчас никто не пострадал», — рассказал начальник пресс-службы администрации города Надежда Пилипенко.
Дом, построенный в 1917 году, три года назад признали аварийным. Тогда жильцам было предложено переехать в маневренный жилой фонд города, однако они отказались. После обрушения обладминистрация рассматривает возможность расселения жильцов, сообщила начальник управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева. В жилищном комитете администрации города также рассказали, что намерение переехать в одну из квартир маневренного фонда высказала лишь одна жительница дома. Остальные по-прежнему отказываются освобождать свое жилье.
Обильные снегопады повлияли и на ситуацию на дорогах.
Так в Саратовской области более ста населенных пунктов оказались отрезанными от города из-за занесенных дорог. Более суток была закрыта федеральная трасса, ведущая в Казахстан.
К 29 января снегопады в европейская части России, наконец, прекратились. За последние выходные в Центральном федеральном округе выпало до половины месячной нормы осадков. Справиться с уборкой снега коммунальщикам помогали МЧС и военные.
По сообщениям синоптиков, в настоящее время атмосферный фронт переместился на Волгу и Урал. В центральной части России снегопады поутихли, но ненадолго, предупреждают специалисты. Во вторник с запада придет новый снегопад, при этом он будет менее интенсивным.
Центр погоды «Фобос» сообщает, что в Москве с 29 января ожидается потепление. Уже на следующий день, в среду начнется оттепель: ночью температура воздуха опустится до -4°C, а днем будет варьироваться от 0°C до +2°C. Ветер ожидается преимущественно восточный до 6 м/с. Однако уже 1 февраля в столице вновь похолодает: температура снизится до -5°C днем и ночью.
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Погода , Общество , Статьи , Светлана Григорьева , МЧС , СКР , Новоузенск , Саратовская Область , Тульская Область
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