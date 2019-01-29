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Погода в Москве: Жителей столицы и области предупредили о сильном снеге и гололеде в среду 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил на среду, 30 января, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного мокрого снега и гололеда.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 30 января 9.00 в течение 12 часов.
По данным синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье будет облачно, ожидается мокрый снег и гололед, а также юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Ранее портал "Метеоновости" сообщил, что рекордное тепло придет в Москву в конце текущей недели, температура воздуха приблизится к абсолютному максимуму.
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