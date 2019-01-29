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Погода в Москве: в конце недели придет рекордное тепло 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рекордное тепло придет в Москву в конце текущей недели, температура воздуха приблизится к абсолютному максимуму, сообщает портал "Метеоновости".
По данным метеорологов, в последние дни января погоду в Москве и области будет формировать теплый сектор циклона, который с Финляндии сместится на юг Карелии. Теплый и влажный воздух из Причерноморья проникнет в центральные области России.
"Температура воздуха в Москве повысится до положительных значений, 30 января ноль — плюс два градуса, 31 января максимальная температура в дневные часы составит плюс один-три градуса. И 30, и 31 января температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца", — говорится в сообщении.
Как уточняют синоптики, для 30 января максимум составляет плюс три градуса и наблюдался в 2016 году, дня 31 января максимум плюс 3,9 градуса принадлежит тоже 2016 году. В целом за месяц в столице будет четыре дня с оттепелью.
"Оттепели в последних числах января — явление не исключительное. За последние 70 лет таких случаев было восемнадцать, в восьми из них оттепель наблюдалась в самом конце января, и 30, и 31 числа", — отмечают метеорологи.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Республика Карелия , Финляндия
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