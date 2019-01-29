Погода готовит для москвичей еще один сюрприз

Погода в Москве: в конце недели придет рекордное тепло

Рекордное тепло придет в Москву в конце текущей недели, температура воздуха приблизится к абсолютному максимуму, сообщает портал "Метеоновости".

По данным метеорологов, в последние дни января погоду в Москве и области будет формировать теплый сектор циклона, который с Финляндии сместится на юг Карелии . Теплый и влажный воздух из Причерноморья проникнет в центральные области России.

"Температура воздуха в Москве повысится до положительных значений, 30 января ноль — плюс два градуса, 31 января максимальная температура в дневные часы составит плюс один-три градуса. И 30, и 31 января температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца", — говорится в сообщении.

Как уточняют синоптики, для 30 января максимум составляет плюс три градуса и наблюдался в 2016 году, дня 31 января максимум плюс 3,9 градуса принадлежит тоже 2016 году. В целом за месяц в столице будет четыре дня с оттепелью.