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Погода в Москве: Синоптики прогнозируют ледяной дождь к концу недели 

RT на русском + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
К конце недели в Москве возможен ледяной дождь, заявил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погода будет с тёплым циклоном, облачно, небольшой снег, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, в Москве ноль — минус два», — заявил Тишковец.
По его словам, в течение трёх дней будут идти осадки в смешанной фазе, что может привести к гололёдным явлениям, а 31 января даже вероятен ледяной дождь.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве во вторник, 29 января, ожидается до -3 °С. Погода будет облачной, местами небольшой снег и гололедица.
Утром в понедельник, 28 января, в Москве вследствие длительного снегопада высота сугробов составила 52 сантиметра.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , Газета.Ru , РИА Новости , Москва
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