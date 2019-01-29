К конце недели в Москве возможен ледяной дождь, заявил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погода будет с тёплым циклоном, облачно, небольшой снег, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, в Москве ноль — минус два», — заявил Тишковец.
По его словам, в течение трёх дней будут идти осадки в смешанной фазе, что может привести к гололёдным явлениям, а 31 января даже вероятен ледяной дождь.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве во вторник, 29 января, ожидается до -3 °С. Погода будет облачной, местами небольшой снег и гололедица.
Утром в понедельник, 28 января, в Москве вследствие длительного снегопада высота сугробов составила 52 сантиметра.