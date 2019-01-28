Корейцы не смогли осадить дождь из китайских «угольных» облаков

Частицы диаметром в несколько микрометров — например, микрочастицы асфальта, сажи, пепла, аэрозолей и пыли — проникают и накапливаются в человеческом организме. Один из источников микрочастиц — электростанции, работающие на угле. Крупнейший в мире загрязнитель воздуха сегодня — Китай , в котором три четверти электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС. Такой источник тонкодисперсной пыли беспокоит соседей, в том числе Южную Корею , власти которой попытались избавиться от потока угольной сажи, осадив ее в море.

Портал phys.org приводит слова Мун Джэина, президента Южной Кореи, который назвал ситуацию с загрязнением стихийным бедствием и сказал о «большой обеспокоенности общества из-за мелкой пыли из Китая». По мнению корейских властей, виной всему китайская промышленность, из-за деятельности которой и повышается содержание частиц PM2,5 (частицы размером от 10 нанометров до 2,5 микрометров), которые ветер приносит в Корею через Желтое море.

Корейская метеорологическая администрация (КМО) и министерство окружающей среды провели эксперимент, который должен был вызвать осадки над морем и таким образом не дать вредным частицам долететь до Корейского полуострова. Как сообщает издание The Korea Herald, специально снаряженные самолеты распылили 3,6 килограммов йодистого серебра в 1,5 километрах над морем недалеко от города Кунсан, расположенного на побережье. Частицы реагента должны были «собрать» на себя частицы воды и таким образом ускорить образование капель и выпадение дождя, который унес бы вредные выбросы китайских угольных электростанций в море.

Тем не менее, усилия корейских метеорологов не увенчались успехом. После обработки облаков над морем никакого дождя не выпало, наблюдатели видели лишь дождевые облака.

Как сообщает The Korea Herald, КМО оценит итоги эксперимента и выпустит отчет о его результатах в конце февраля. Пока же они не отчаиваются — на 2019 год запланировано еще 14 попыток вызвать «рукотворный» дождь.

Способ контроля погоды с помощью распыления йодистого серебра не нов — его давно используют в России. Правда, осаждать вредные частицы PM2,5 у нас им не пробовали, а они, среди прочего, связаны с агрессией подростков.