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Строккюр впервые сняли на тепловизор в слоу-мо 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Температура дождевой воды в долине Хаукадалур повышается на 1 °C с понижением глубины на каждые 20 сантиметров. На относительно небольшой глубине температура воды достигает точки кипения, и пар выталкивает её на поверхность. Снаружи это выглядит совершенно невероятно: земля словно набухает, а затем взрывается, выпуская вверх огромный столб горячей воды.
Строккюр ежегодно привлекает большое количество туристов, а ребята с канала The Slow Mo Guys впервые сняли знаменитый гейзер с высоты птичьего полёта в замедленном движении. Более того, теперь Строккюр можно рассмотреть и через тепловизор!
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