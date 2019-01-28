Строккюр впервые сняли на тепловизор в слоу-мо

Температура дождевой воды в долине Хаукадалур повышается на 1 °C с понижением глубины на каждые 20 сантиметров. На относительно небольшой глубине температура воды достигает точки кипения, и пар выталкивает её на поверхность. Снаружи это выглядит совершенно невероятно: земля словно набухает, а затем взрывается, выпуская вверх огромный столб горячей воды.

Строккюр ежегодно привлекает большое количество туристов, а ребята с канала The Slow Mo Guys впервые сняли знаменитый гейзер с высоты птичьего полёта в замедленном движении. Более того, теперь Строккюр можно рассмотреть и через тепловизор!