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Зампред правительства Подмосковья встретится с представителями бизнеса в среду 

РИАМО + ещё 2 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в среду проведет встречу с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
«Тридцатого января в 10:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, конференц-зал, минус первый этаж.
Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте правительства Московской области.
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