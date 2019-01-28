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Погода в Москве: В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Порядка 16 миллиметров осадков выпало в Москве за выходные дни, что при норме 42 миллиметров составляет почти 40% месячной нормы осадков в январе, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В Москве к утру воскресенья выпало около 6 миллиметров осадков, на 6.00 мск понедельника — еще 10 миллиметров осадков", — сказал Синенков агентству в понедельник.
Он уточнил, что месячная норма в январе — 42 миллиметра осадков.
Сильнейшие снегопады прошли в столице в минувшие выходные. Как сообщал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в воскресенье снежный покров в столице достиг 58 сантиметров. Для уборки последствий снегопадов коммунальная техника в городе была увеличена до 12 тысяч единиц.
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