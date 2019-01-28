Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на неделю

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала порталу Москва 24 о погоде, которая ждет жителей и гостей столицы с 28 января по 1 февраля.

В начале недели синоптики прогнозируют плавное повышение температуры. Во вторник ночью ожидается -5…-7 градусов, днем потеплеет до -1…+3 градусов. "Все будет происходить на фоне умеренного ветра, при котором метель не прогнозируют. И интенсивности снега на метель тоже не хватит", — уточнила синоптик.

Всю неделю температура в целом будет превышать норму. В среду ожидается 0…+2 в Москве и по области -3…+2. При этом осадки прогнозируются в виде обычного и мокрого снега. Пик тепла придется на четверг. В ночь не исключена нулевая температура: 0…-2 в Москве, по области — -4…+1. Днем в четверг — +1…+3, осадки в виде снега и мокрого снега умеренной интенсивности прогнозируются и на среду, и на четверг.

"Поскольку в один день среднесуточная температура должна быть около нуля, а в остальные дни ниже, будут происходить колебания высоты снежного покрова: немного подтает, уплотнится, образуется корочка, но это уже в конце оттепели", — добавила собеседница портала Москва 24.

К концу недели москвичей вновь ждет плавное понижение температуры. 1 февраля местами прогнозируются осадки в виде небольшого снега, температура ночью составит -2…-7, днем — 0…-5. В субботу ожидается -4…-9, днем — -1…-6.

По словам специалиста, последние дни января и начало февраля — это самый разгар зимы. По климату это самые холодные дни, поэтому ожидаемая "волна тепла" несколько смягчит этот климатический пик.

Ранее синоптики сообщили, что более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в минувшие выходные. А с начала месяца количество осадков превысило январскую норму на 50 процентов.