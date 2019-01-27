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Погода в Москве: в столицу придет оттепель 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Затянувшие на несколько дней столичные снегопады закончатся 28 января, и в Москве начнется оттепель. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
По данным синоптиков, на следующей неделе сильных снегопадов не будет. Оттепель начнется 30 января. Ночью в Москве температура воздуха опустится до -4°C, а днем будет варьироваться от 0°C до +2°C. Ветер ожидается преимущественно восточный до 6 м/с.
Однако уже 1 февраля в столице вновь похолодает: температура снизится до -5°C днем и ночью.
Ранее сообщалось, что в Москве аномальный снегопад продолжается почти 26 часов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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