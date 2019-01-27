Погода в Москве: ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах

Вчера выпало 15 мм снега, это чуть меньше, чем по колено. Сегодня ждём столько же. На дорогах снежные заносы, а под ними — лёд. Берегите себя. Если есть возможность, оставайтесь дома. Если нужно ехать, то спокойно и подальше друг от друга. Или на метро. pic.twitter.com/iLw9oOQSJ9— ЦОДД (@gucodd) 27 января 2019 г. Дороги столицы скрыты под снежными заносами, а очищенные участки местами скованы льдом. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Специалисты напомнили, что за 26 января в городе выпало 15 миллиметров снега. Ожидается, что в воскресенье выпадет не меньше. "Берегите себя. Если есть возможность, оставайтесь дома", — отметили ЦОДД.

Если избежать поездки нельзя, важно помнить про соблюдение дистанции. А еще безопасней — пересесть с личного авто на метро.

Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , усиленная очистка столичных улиц от снега продолжится еще около недели. К этому часу коммунальщики уже вывезли порядка 800 тысяч кубометров снега.

Тем временем высота сугробов в Москве впервые с начала календарной зимы составила 44 сантиметра.