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Погода в Москве: ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах 

Москва24 + ещё 1 38 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дороги столицы скрыты под снежными заносами, а очищенные участки местами скованы льдом. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Специалисты напомнили, что за 26 января в городе выпало 15 миллиметров снега. Ожидается, что в воскресенье выпадет не меньше. "Берегите себя. Если есть возможность, оставайтесь дома", — отметили ЦОДД.
Если избежать поездки нельзя, важно помнить про соблюдение дистанции. А еще безопасней — пересесть с личного авто на метро.
Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, усиленная очистка столичных улиц от снега продолжится еще около недели. К этому часу коммунальщики уже вывезли порядка 800 тысяч кубометров снега.
Тем временем высота сугробов в Москве впервые с начала календарной зимы составила 44 сантиметра.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Петр Бирюков , Москва
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