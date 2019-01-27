Погода в Москве: водителей просят отказаться от личного транспорта из-за снегопада

Гололедица и снежные заносы осложнят обстановку на дорогах 27 января. Специалисты информационного центра транспортного комплекса Москвы советуют горожанам пересесть на общественный транспорт.

От поездок на личном авто лучше отказаться из-за низкой видимости и увеличения тормозного пути. Кроме того, метель и снегопад могут привести к росту аварий.

Ожидается, что движение будет затруднено в течение всего дня. При этом метро, автобусы и электрички работают в штатном режиме и готовы перевозить пассажиров.

Если сесть за руль все же необходимо, стоит помнить про соблюдение дистанции и скоростного режима. Помимо этого, лучше отказаться от резких маневров.

Ранее сообщалось, что начавшийся в субботу снегопад, продолжится в воскресенье. Москвичей ждут облачная погода и низкое атмосферное давление. Столбики термометров покажут до девяти градусов мороза.