Субботний снегопад в Москве побил рекорд 70-летней давности

Субботний снегопад в Москве обновил суточный рекорд по количеству осадков для 26 января, он стал самым мощным для столицы за почти 70 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Снегопад стал самым сильным снегопадом текущей зимы… Во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января. Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации синоптиков, прежний рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1999 году и составлял 9,1 миллиметра, а за прошедшие сутки в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков.