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Субботний снегопад в Москве побил рекорд 70-летней давности 

РИА Новости + ещё 4 40 минут назад
Фото: Р-Спорт
Субботний снегопад в Москве обновил суточный рекорд по количеству осадков для 26 января, он стал самым мощным для столицы за почти 70 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".
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"Снегопад стал самым сильным снегопадом текущей зимы… Во-вторых, снегопад обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января. Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации синоптиков, прежний рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1999 году и составлял 9,1 миллиметра, а за прошедшие сутки в осадкомеры метеорологов попало 10 миллиметров осадков.
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