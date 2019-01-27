Погода в Москве: Москву замело: коммунальщики всю ночь чистили улицы

Москву вторые сутки заметает. Всю ночь коммунальщики чистили улицы. В мегаполисе уже выпало пять сантиметров осадков. Синоптики обещают минимум столько же в воскресенье. Снегопад уже побил рекорд за последние 68 лет, сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач

Гора снега вырастает на обочине всего за полчаса. То, что по норме выпадает за неделю, обрушилось на Москву всего за один день.

Суббота, выходной день, Москва в семибалльных пробках. Заторы на Садовом, Третьем транспортном кольце и МКАД. Найти спасение за городом тоже не получилось. Сразу на двух трассах — Симферопольском и Новорижском шоссе — массовые аварии: столкнулись полсотни автомобилей.

На борьбу со снегом столичные власти направили 12 тысяч снегоуборочных машин. Трудиться они будут 24 часа в сутки до тех пор пока снежный циклон не покинет столичный регион. Коммунальщики просят москвичей в непогоду чаще ездить на метро и относиться к таким просьбам с понимание.

«Большая просьба к водителям: не оставляйте машины в неположенных местах. Это затрудняет прохождение колонн и мешает уборке снега», — говорит руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

Машины расчищаю трассы, дворники в яркой оранжевой униформе сгребают снег на тротуарах. По их словам, пешеходы хоть и жалуются на непогоду, но в общем и целом ценят их труд.

В московских аэропортах из-за снега задержали 30 рейсов. Еще 130 «Аэрофлот» просто отменил, на всякий случай, из-за неблагоприятного прогноза погоды. Транспортная прокуратура уже начала проверку.

Не менее трудный день, по всей видимости, ждет москвичей и в воскресенье. Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в Москве и области. Ожидается сильный ветер, снег и обледенение.