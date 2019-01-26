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Погода в Москве: Снегопад в Москве побил рекорд прошлого века 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве 26 января выпало 10 мм осадков — это больше, чем было в 1999 году. Таким образом, побит рекорд прошлого века, сообщили в Гидрометцентре.
«Прежний рекорд был зафиксирован в 1999 году, когда выпало 9,1 мм», — сказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
По данным Гидрометцентра, 27 и 28 января снегопад продолжится, при этом потеплеет — температура воздуха составит от -3 до -5 °C.
По прогнозам синоптиков, в Москве за последние дня января выпадет пятая часть месячной нормы осадков. В столице облачно, снегопады сопровождаются усилением ветра, метелью и смягчением морозов.
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