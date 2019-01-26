Погода в Москве: «желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе на воскресенье из-за сильного снега и метели

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве Подмосковье на воскресенье, 26 января, из-за сильного снега и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, днем 26 января в столичном регионе облачно, снег, местами сильный. Местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха днем составит 5-3 градусов мороза, ночью до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.