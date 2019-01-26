Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: «желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе на воскресенье из-за сильного снега и метели 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье на воскресенье, 26 января, из-за сильного снега и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, днем 26 января в столичном регионе облачно, снег, местами сильный. Местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха днем составит 5-3 градусов мороза, ночью до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Агентство «Москва»: последние новости
В Москве с утра субботы выпало от 3 до 5 см снега Гидрометцентр: Морозы в столице окрепнут до минус 25 градусов к концу рабочей недели «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на субботу из-за метели и сильного ветра
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика В мире
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
Прояснилась ситуация с «российскими ЧВК» в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Крым обратился к Украине с жестким требованием
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение