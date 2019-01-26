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Погода в Москве: пробки достигли семи баллов из-за снегопада 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Снегопад стал причиной сильных пробок на московских дорогах. Их загруженность по состоянию на 15:00 оценивается в семь баллов, свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".
Движение затруднено на всем протяжении Садового кольца, на Кремлевской и Замоскворецкой набережных, заторы образовались на Третьем транспортном кольце (ТТК) от Бакунинской улицы до Ленинградского проспекта.
Согласно информации, опубликованной в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), особенно сильно движение затруднено на МКАД, ТТК — буксуют грузовики. Дорожный патруль там работает в усиленном режиме. На дорогах работает коммунальная техника. Московская железная дорога также перешла на усиленный режим работы: дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о метели и сильном ветре в Москве и Подмосковье, посоветовав автомобилистам быть особо внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам — по возможности обходить стороной шаткие конструкции.
ГИБДД призвало водителей в Москве и области отказаться от поездок на личных автомобилях. "В ближайшие два дня аномальные снегопады и гололедица значительно осложнят обстановку на основных автомагистралях Москвы и области. При таких погодных условиях Госавтоинспекция МВД РФ обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок на личных машинах и пользоваться общественным транспортом", — сказали ТАСС в ГИБДД.
Госавтоинспекторы обеспечивают безопасность на самых опасных участках трасс и сопровождают снегоуборочную технику, отметили в ГИБДД. "Если вы стали участником ДТП, в результате которого механические повреждения получили два автомобиля, нет пострадавших и сумма ущерба не превышает 100 тыс. рублей, участники ДТП могут зафиксировать повреждения самостоятельно и обратиться за урегулированием в страховую компанию, не вызывая при этом сотрудников ГИБДД", — напомнили в ведомстве.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Яндекс , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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