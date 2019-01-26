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Погода в Москве: с утра субботы выпало от 3 до 5 см снега 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
От 3 до 5 см снега выпало в столице с утра субботы, 26 января, сообщается на портале «Метеоновости».
Согласно данным портала, атмосферный фронт охватил своим влиянием столичный регион. В Москве с утра уже выпало от 3 до 5 см снега. Расчетное количество осадков, которое может выпасть до 21:00, составит до 10 мм, прирост снега до 10 см.
Отмечается, что самые сильные снегопады наблюдаются в ТИНАО, на юго-западе и западе Москвы. Ветер порывистый до 13 м/c, местами отмечаются метели, видимость не превышает 1 км. Также зона сильных снегопадов охватила и Подмосковье, в районе Каширы ветер усиливается в порывах до 14 м/с.
Агентство «Москва»: последние новости
«Желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе на воскресенье из-за сильного снега и метели Гидрометцентр: Морозы в столице окрепнут до минус 25 градусов к концу рабочей недели «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на субботу из-за метели и сильного ветра
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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