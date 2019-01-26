Погода в Москве: с утра субботы выпало от 3 до 5 см снега

От 3 до 5 см снега выпало в столице с утра субботы, 26 января, сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно данным портала, атмосферный фронт охватил своим влиянием столичный регион. В Москве с утра уже выпало от 3 до 5 см снега. Расчетное количество осадков, которое может выпасть до 21:00, составит до 10 мм, прирост снега до 10 см.

Отмечается, что самые сильные снегопады наблюдаются в ТИНАО, на юго-западе и западе Москвы. Ветер порывистый до 13 м/c, местами отмечаются метели, видимость не превышает 1 км. Также зона сильных снегопадов охватила и Подмосковье, в районе Каширы ветер усиливается в порывах до 14 м/с.