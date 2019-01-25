Погода в Москве: морозы сменятся метелью

Пришедшие на этой неделе в столицу морозы сменятся на выходных метелью. К утру понедельника выпадет около 14–17 сантиметров снега. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субботу на смену морозам придет метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Ожидаются снегопад, метель и усиление ветра, местами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что круглосуточно очищать город от снега будут около девяти тысяч единиц техники. Также будут работать снегосплавные пункты.