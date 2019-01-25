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Погода в Москве: морозы сменятся метелью 

Москва меняется 56 минут назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Пришедшие на этой неделе в столицу морозы сменятся на выходных метелью. К утру понедельника выпадет около 14–17 сантиметров снега. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В субботу на смену морозам придет метель, которую принесут облачные циклоны с юга. Ожидаются снегопад, метель и усиление ветра, местами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что круглосуточно очищать город от снега будут около девяти тысяч единиц техники. Также будут работать снегосплавные пункты.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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