Погода в Петербурге: горожан предупредили о морозах -30°С

"Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 28 января на территории Ленинградской области местами ожидается температура воздуха ночью до -27-30°С. 27-29 января на дорогах ожидается гололедица, снежный накат", — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом ведомство предупреждает, что повышается вероятность ДТП, аварий на объектах ЖКХ, а также переохлаждения и обморожения людей.