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Погода в Петербурге: горожан предупредили о морозах -30°С 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Морозы до -30°С ожидаются ночью 28 января в Ленинградской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
"Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 28 января на территории Ленинградской области местами ожидается температура воздуха ночью до -27-30°С. 27-29 января на дорогах ожидается гололедица, снежный накат", — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятным прогнозом ведомство предупреждает, что повышается вероятность ДТП, аварий на объектах ЖКХ, а также переохлаждения и обморожения людей.
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Погода , Общество , МЧС , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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