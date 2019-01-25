Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: синоптики предупредили горожан о полуметровых сугробах 

RT на русском 1 час назад
В предстоящие выходные, высота сугробов в Москве и Подмосковье увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму из-за обильных снегопадов.
«Сугробы вырастут на 20-25 см и достигнут полуметра (55 см в столице, в Подмосковье до 65-70 см) и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму (63 см для Москвы)», — приводит агентство Москва сообщение погодного центра «Фобос».
Отмечается, что обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов — с 12:00 26 января до 09:00 28 января. По прогнозам синоптиков, выпадет около 20 мм осадков или почти половина всей месячной нормы.
В субботу, 26 января, в Москве и Московской области ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и метели.
Телеканал m24 передавал, что в Центре организации дорожного движения призвали московских водителей пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.
RT на русском: последние новости
Какая погода ожидает москвичей в выходные Какая погода ожидает жителей Москвы на этой неделе Синоптик предупредил жителей Москвы о похолодании 22 января
Комментарии
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
«Убью, сволочь!»: автор хита «Белые розы» едва не убил Разина
Шоу-бизнес
Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег
Криминал Происшествия
00:05
В Москве загорелась башня «Федерация»
Происшествия Пожары
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение