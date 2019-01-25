Погода в Москве: синоптики предупредили горожан о полуметровых сугробах

В предстоящие выходные, высота сугробов в Москве Подмосковье увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму из-за обильных снегопадов.

«Сугробы вырастут на 20-25 см и достигнут полуметра (55 см в столице, в Подмосковье до 65-70 см) и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму (63 см для Москвы)», — приводит агентство Москва сообщение погодного центра «Фобос».

Отмечается, что обильные снегопады в Москве будут идти, не прекращаясь, в течение 45 часов — с 12:00 26 января до 09:00 28 января. По прогнозам синоптиков, выпадет около 20 мм осадков или почти половина всей месячной нормы.

В субботу, 26 января, в Москве и Московской области ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и метели.

Телеканал m24 передавал, что в Центре организации дорожного движения призвали московских водителей пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.