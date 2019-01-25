Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: столице снова выставили желтую карточку 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра и метели на субботу, 26 января, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем 26 января будет облачно, ожидаются снег, местами метель, местами гололедица. Температура воздуха в Москве не опустится ниже -10 градусов, по области — не ниже -12.
Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью погода не изменится.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что выходные принесут в столицу потепление и снегопад.
По предварительным оценкам, снег в центре города будет идти 48 часов. Выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы. Пик непогоды придется на вторую половину дня в воскресенье, в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.
Москва24: последние новости
48-часовой снегопад спасет Москву от морозов Синоптики назвали дату потепления в Москве В Москву идет тепло
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Петр Бирюков , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег
Криминал Происшествия
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество Политика
00:05
В Москве загорелась башня «Федерация»
Происшествия Пожары
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
00:42
«Чубайса — в „Дом-2“: в Госдуме защитили Захарову
Политика
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение