Погода в Москве: столице снова выставили желтую карточку

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра и метели на субботу, 26 января, сообщает Гидрометцентр России

По прогнозам синоптиков, днем 26 января будет облачно, ожидаются снег, местами метель, местами гололедица. Температура воздуха в Москве не опустится ниже -10 градусов, по области — не ниже -12.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью погода не изменится.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что выходные принесут в столицу потепление и снегопад.

По предварительным оценкам, снег в центре города будет идти 48 часов. Выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы. Пик непогоды придется на вторую половину дня в воскресенье, в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться.