Погода в Москве: Столицу ждет снегопад года

В пятницу, 25 января, парадом, то есть погодой, будет командовать скандинавский антициклон с северо-запада. Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», он расчистит небо и дорогу для новой порции арктического холода. Морозы усилятся: дневная температура ожидается в пределах -13…-11°С, ночью же столбики термометров упадут до -20…-18°С. Ветер днем северо-западный, 3-8 м/с, ночью он изменит направление на юго-восточное и слегка ослабнет (2-7 м/с). В течение суток осадков не ожидается, атмосферный фон выше нормы: 756 мм рт. ст.

Будем надеяться, что морозы не отпугнут студентов, известных ловцов халявы. В Татьянин день они могут бесплатно или за полцены сходить на 15 катков (включая ледовые площадки на ВДНХ, в саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники»), поучаствовать в квестах, турнире по киберспорту, в том числе соревнованиях по FIFA 2019, посмотреть на студенческий StandUp в Ресурсном центре НКО или послушать рэп-баттл Drop the mic в Музее Москвы

26 января, в субботу, москвичей будет испытывать на прочность атмосферный фронт с юго-запада. Он вызовет снегопады, метели, местами сильные, усилит ветер и начнет повышать температуру, причем ночью она окажется даже выше, чем днем. Так, в светлое время суток метеорологи обещают -12…-10°С, а после заката потеплеет до -9…-7°С. Ветер юго-восточный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 мм рт. ст.

По информации синоптиков, этот снегопад окажется самым продолжительным за последнее время: он будет идти все выходные. Он же окажется и самым мощным.

За счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона за выходные в Москве выпадет до 20 мм осадков. «Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 cм осадков», — уточняется на сайте «Метеовестей». В общем, если вы собирались посвятить выходной день какому-либо занятию за пределами квартиры, то, возможно, планы стоит пересмотреть.

В воскресенье, 27 января, интенсивные осадки с метелями сохранятся. Но есть и хорошие новости: морозы заметно ослабеют. Температура днем -5…-3°С, ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Ночью же вьюга немного стихнет, а столбики термометров покажут -11…-9°С. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление практически такое же, как и в субботу, 742 мм рт. ст.

Впрочем, что такое непогода на пути у истинного ценителя знаний! Если вы хотите проверить свои знания по истории России, советуем принять участие в «Историческом кроссворде». Это аналог «Тотального диктанта», только с историческим уклоном. В Москве его можно написать на трех площадках. Уже через час после написания работы вы узнаете свои результаты. Пока специалисты проверяют кроссворд, вы можете пообщаться с профессиональными историками, а также посетить их лекции. Начало в 12:00, участие в акции бесплатное — необходимо лишь зарегистрироваться.

28 января, в понедельник в столицу с севера устремится холодный воздух, так что температура воздуха снова понизится.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон наконец-то вплотную приблизится к норме и составит 745 мм рт. ст.

Начать новую неделю рекомендуем, совместив полезное с полезным. В медуниверситете им. Пирогова с 28 января по 1 февраля пройдет неделя донора. В рамках нее все, кто пришел на сдачу крови, могут также бесплатно пройти HLA-типирование (оно позволит занести вас в Регистр потенциальных доноров костного мозга без дополнительного прокола в вене) и полностью конфиденциальный анализ крови на наличие «опасных» генов. То есть тех, которые могут, передавшись последующим поколениям, вызвать муковисцидоз, фенилкетонурию, рак молочной железы или нейросенсорную тугоухость. Акция выездная, пройдет с 9:30 до 13:00 по адресу улица Академика Волгина, 41. Для участия в акции нужно иметь при себе паспорт и соблюдать рекомендации по питанию и режим донора.

Во вторник, 29 января, Москву начнет атаковать циклон с центром над Балтикой. Теплый воздух поднимет температуру на высоту, превышающую норму на несколько градусов. Хотя в понимании скучающих по лету горожан эта климатическая аномалия вполне укладывается в представление о нормальной январской погоде. Днем -5…-3°С, ночью -3…-1°С, облачно, временами небольшой снег, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, давление эталонное — 746 мм рт. ст.

30 января, в среду, циклон продолжит свою синоптическую диверсию. В столице облачность, высокая влажность, снег, гололедица и страшно представить, какие еще синонимы фразы «на улицу лучше не ходить». Температура ожидается существенно выше климатической нормы: -4…+1°С.

Что ж, снеговики в этот день должны получиться отменные — может, и до марта простоят.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон без изменений, 746 мм рт. ст.

В четверг, 31 января, на фоне повышения до 750 мм рт. ст. атмосферного давления в относительно теплой воздушной массе в Москве будет облачно, временами пройдут небольшие осадки в смешанной фазе. Учитывая, что температуру днем и ночью метеорологи прогнозируют -3…+2°С, речь явно о снеге с дождем. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с.

1 февраля, в пятницу, атмосферное давление в столичном регионе еще немножко подрастет и составит 753 мм рт. ст. Осадки прекратятся, небо расчистится, а температура понизится, но все равно останется выше климатической нормы. Мы только рады: днем -7…-2°С, ночью -9…-4°С. Ветер переменный, 1-6 м/с.