Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до 14 градусов мороза ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве и по области облачно с прояснениями, местами пройдёт слабый снег. В столице 12-14 градусов мороза, по области минус 11-16 градусов", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в четверг в столице будет дуть южный ветер, а во второй половине дня — слабый северо-западный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.