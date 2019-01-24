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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до 14 градусов мороза ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве и по области облачно с прояснениями, местами пройдёт слабый снег. В столице 12-14 градусов мороза, по области минус 11-16 градусов", — рассказал собеседник агентства.
По информации синоптиков, в четверг в столице будет дуть южный ветер, а во второй половине дня — слабый северо-западный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости , Москва
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