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Синоптики назвали дату потепления в Москве 

Москва24 + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Аномально холодная погода в столичном регионе продержится до конца недели, но на выходных будет теплее, сообщает Гидрометцентр.
24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, в четверг прогнозируется небольшой снег по области. Температура в столице ночью опустится до 19 градусов мороза, местами до 25, по области местами до 28 градусов.
Днем в эти дни в Москве столбики термометров покажут до -13 градусов, по области — до -15. Ветер слабый, местами гололедица.
26 января ночь будет еще морозной, а днем станет теплеть: к Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, местами гололедица.
При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдается гало. Это оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах. Гало выглядит как светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света. Такое явление наблюдалось в столичном регионе сегодня утром.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму: температура опустилась до -18,7 градуса, по области похолодало почти до -28. Горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению. Уроки на улице в московских школах отменили из-за холодов.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские энергетики готовы к работе в морозы. В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Петр Бирюков
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